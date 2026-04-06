«أمن طرابلس» توضح أسباب الازدحام المروري في خلة الفرجان

أفادت مديرية أمن طرابلس بأنه تم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر ازدحامًا مروريًا بالقرب من جامع الخلة بمنطقة خلة الفرجان.

وأوضحت المديرية أن هذا الازدحام جاء نتيجة الأعمال الجارية بالطريق من قبل الشركة المنفذة، والتي تتطلب بشكل مؤقت إقفال بعض المسارات وتحويل حركة السير إلى مسارات بديلة.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن عناصر قسم مرور عين زارة متواجدون منذ ساعات الصباح الأولى في موقع العمل، حيث يعملون على تنظيم الحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، بما يضمن السلامة العامة ويسهم في تقليل الازدحام قدر الإمكان.

وأضافت المديرية أنه وحرصًا على إنجاز هذه الأعمال في أسرع وقت وبأفضل صورة، فإنها تأمل من السائقين الكرام الالتزام بما يلي:

• الالتزام بالإشارات والتحويلات المرورية المؤقتة.

• التقيد بتعليمات رجال المرور المتواجدين بالميدان.

• عدم السير في الاتجاه المعاكس تحت أي ظرف.

• احترام مستخدمي الطريق الآخرين، بما يسهم في تسهيل حركة السير وتقليل الازدحام.

وفي ختام التوضيح، تقدمت مديرية أمن طرابلس بالشكر للمواطنين على تعاونهم وتفهمهم الدائم، مؤكدة أن الجميع يعمل من أجل طرق أكثر أمانًا وانسيابية لخدمة الجميع.