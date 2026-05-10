«أمن طرابلس» توضح حقيقة إغلاق الطرق داخل المدينة

أوضحت مديرية أمن طرابلس أنها تابعت ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق عدد من الطرق والمسارات داخل المدينة، مؤكدة أن هذه المعلومات غير دقيقة.

وأشارت المديرية إلى أن العمل الحالي يقتصر فقط على المواقع التي تشهد مشاريع وأعمالًا قائمة، وفق ترتيبات مرورية محددة ومعلنة مسبقًا، ولم يتم اليوم الأحد إغلاق أي طرق جديدة أو تنفيذ تحويلات مرورية إضافية.

وأضافت المديرية أن الازدحام الذي شهدته بعض الطرق في الفترة الصباحية جاء بشكل طبيعي نتيجة بداية امتحانات مرحلتي التعليم الأساسي والإعدادي، وما يصاحب ذلك من كثافة في حركة المركبات أمام المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن الحركة المرورية عادت لاحقًا إلى وضعها الاعتيادي.

ودعت مديرية أمن طرابلس المواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بالحركة المرورية من الصفحة الرسمية للمديرية، معتبرة أن ذلك هو المصدر الموثوق، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة المتداولة عبر بعض الصفحات.

وتأتي هذه التوضيحات في ظل انتشار معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي حول إغلاق الطرق في طرابلس، وهو ما يسبب قلقًا لدى المواطنين ويسبب ازدحامًا غير ضروري.

وتعمل مديرية أمن طرابلس على تنظيم حركة المرور أمام المدارس والمشاريع القائمة لضمان انسيابية المرور وتقليل الاختناقات.