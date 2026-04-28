أمن طرابلس: حادث مروري على الدائري الثالث يعطل الحركة

أعلنت مديرية أمن طرابلس وقوع حادث مروري على طريق الدائري الثالث، تمثّل في اصطدام شاحنة محمّلة بمواد بناء بسياج أحد الجسور، ما أسفر عن تناثر جزء من حمولتها على الطريق.

وذكرت المديرية، في بيان صادر بتاريخ 28 ابريل 2026، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، مؤكدة أن الوضع جرى التعامل معه ميدانياً بشكل سريع.

وأوضحت أن دوريات شرطة المرور التابعة للدائري الثالث انتقلت فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث، برفقة عضو من قسم التصوير الجنائي، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوثيق الواقعة وفق الأصول.

ويأتي هذا الحادث في سياق الحوادث المرورية المرتبطة بحمولات الشاحنات الثقيلة داخل المدن، ما يسلّط الضوء على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة وتأمين الشحنات أثناء النقل، خاصة على الطرق الحيوية التي تشهد حركة مرورية كثيفة.