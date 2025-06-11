أمن طرابلس وبلدية أبوسليم.. خطة مشتركة لتعزيز الاستقرار والاستجابة

في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الأمنية والخدمية، عقد مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة، اجتماعًا موسّعًا مع عميد بلدية أبو سليم وأعضاء المجلس البلدي، بحضور عدد من القيادات الأمنية، من بينهم اللواء علي سحبون رئيس قسم شؤون المراكز، ورؤساء مراكز شرطة أبو سليم، الهضبة، وطريق المطار، إضافة إلى المندوب الأمني للمجلس البلدي.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مديرية الأمن والبلدية، بما يعزز من فعالية الأداء الأمني ويرتقي بجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

كما جرت مناقشة آليات استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية وشفافية، في خطوة تهدف إلى ترسيخ ثقة المواطن بالمؤسسة الأمنية.

وأكد اللواء وهيبة أن هذا اللقاء يأتي ضمن رؤية مديرية أمن طرابلس لتعزيز الأمن المجتمعي عبر الاستماع إلى الاحتياجات المحلية والعمل على تلبيتها، مشددًا على أهمية التواصل المباشر بين الأجهزة الأمنية والمجالس البلدية لضمان بيئة مستقرة وآمنة.

جهاز المباحث الجنائية يفكك جسمين مشبوهين قرب خزانات النفط بطريق المطار

تمكّن فريق التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات بإدارة الشؤون الفنية في جهاز المباحث الجنائية، من التعامل بنجاح مع جسمين مشبوهين عُثر عليهما بطريق المطار بالعاصمة طرابلس، بعد تلقي بلاغ من جهاز دعم المديريات الأمنية بالمناطق.

وجاء البلاغ عن وجود أجسام يُشتبه بأنها مخلفات حربية قرب خزانات النفط في المنطقة، حيث بادر الفريق المختص بإجراء مسح ميداني دقيق، وأسفر عن العثور على صاروخ من نوع C5 وقذيفة مدفعية عيار 120 ملم.

وتم نقل الأجسام المشبوهة بأمان إلى موقع التخزين المخصص، تمهيدًا لإتلافها وفقًا للإجراءات الأمنية والقانونية المعتمدة، حفاظًا على سلامة المواطنين والمنشآت الحيوية.