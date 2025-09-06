اللواء «خليل وهيبة» يعقد اجتماعاً لمناقشة سير العمل الأمني في طرابلس

عقد مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة، اجتماعًا دوريًا اليوم السبت، ضمّ مساعديه للشؤون الأمنية اللواء رمضان برباش، وللشؤون العامة اللواء محمد زرتي، إضافة إلى رؤساء المكاتب والأقسام بالمديرية، وذلك في إطار اللقاءات الأسبوعية لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الأداء الأمني.

واستهل اللواء وهيبة الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكدًا على أهمية استثمار القوة العمومية للمديرية وتوجيهها بالشكل الأمثل في تنفيذ المهام الأمنية، مع ضرورة توزيع الأدوار بفعالية لضمان كفاءة الأداء في مختلف الميادين، لا سيما التحقيق الجنائي ومسرح الجريمة.

كما ناقش الاجتماع الخطة التدريبية التي تهدف إلى تعزيز قدرات العناصر الأمنية وتطوير مهاراتهم في المجالات الشرطية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الجاهزية المهنية داخل المديرية.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات الأمنية ذات الأولوية، على رأسها مكافحة جرائم سرقة المركبات، ومتابعة ملف المفقودين، مؤكدًا على ضرورة تسريع الإجراءات المتعلقة به، والتعامل معه بأقصى درجات المسؤولية والاهتمام.

وأكد مدير الأمن في ختام الاجتماع على التزام المديرية بتكثيف الجهود الأمنية والميدانية، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات، وضمان الأمن والاستقرار داخل مدينة طرابلس.

مباحث المرور تضبط مركبات مطلوبة في قضايا حوادث مرورية وهروب من موقع الحادث بطرابلس

أعلن قسم مباحث المرور التابع لمكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس، عن ضبط عدة مركبات آلية تورطت في حوادث مرورية ولاذ سائقيها بالفرار، وذلك في إطار الجهود الأمنية المكثفة لملاحقة المركبات المطلوبة ومخالفي قوانين السير.

وأوضح القسم أن الضبطيات التي تمت خلال الأيام الماضية شملت:

الضبطية الأولى: مركبة من نوع شفروليه أوبترا سوداء اللون، مطلوبة في واقعة حادث سير مع الفرار، حيث تم ضبطها والتحفظ عليها، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

الضبطية الثانية: مركبة من نوع هيونداي أفانتي صفراء اللون، مطلوبة على خلفية حادث مروري سابق، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق، وتحويل الملف إلى جهة الاختصاص.

الضبطية الثالثة: مركبة من نوع كيا كادينزا سوداء اللون، مطلوبة لقسم مرور حي الأندلس في واقعة حادث أضرار، حيث تم التعامل مع الحالة وفقًا للقانون.

وأكدت مباحث المرور أن هذه الضبطيات تأتي ضمن خطة أمنية مستمرة تهدف إلى مواجهة المخالفات المرورية الجسيمة، خاصة تلك المرتبطة بالحوادث والفرار من موقعها، بما يعزز من السلامة المرورية ويحمي حياة المواطنين.

ودعت المديرية السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور وعدم التهرب من المسؤولية القانونية، مشددة على أن المتابعة والرصد مستمران لكل من يتورط في مثل هذه الانتهاكات.