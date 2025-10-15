أمن طرابلس يشارك في افتتاح معرض النيابة العامة الدولي للكتاب في نسخته الثانية



شارك مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة في مراسم افتتاح معرض النيابة العامة الدولي للكتاب في نسخته الثانية، والذي أقيم على أرض معرض طرابلس الدولي، بحضور المستشار النائب العام الصديق الصور وعدد من المسؤولين وممثلي الهيئات القضائية والثقافية.

ورافق مدير الأمن في هذا الحدث كل من اللواء رمضان برباش مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، واللواء محمد زرتي مساعد مدير الأمن للشؤون العامة، والعميد موسى غنية رئيس مكتب العلاقات العامة، واللواء عبد الباسط الطبال مدير إدارة المراسم والعلاقات بإدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية، إلى جانب عدد من ضباط المديرية.

ويشهد المعرض، الذي تتواصل فعالياته حتى 25 أكتوبر الجاري، مشاركة واسعة من دور نشر محلية وعربية ودولية، ويأتي تنظيمه بإشراف النيابة العامة وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الرسمية والثقافية، بهدف تعزيز الوعي القانوني ونشر الثقافة الحقوقية بين مختلف فئات المجتمع.