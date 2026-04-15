«أمن طرابلس» يضبط متهمين في سرقات وجرائم مختلفة

أعلنت مديرية أمن طرابلس أن دوريات شرطة النجدة نفذت سلسلة من الضبطيات الأمنية في عدد من مناطق العاصمة، أسفرت عن توقيف متهمين في وقائع جنائية متنوعة، إلى جانب استرجاع مركبات مسروقة وضبط مطلوبين في قضايا مختلفة.

وأوضحت المديرية أن الدورية المتمركزة عند الإشارة الضوئية في منطقة أولاد بالحاج تمكنت من ضبط شخص حاول سرقة امرأة وفتاة وافدتين تحت تهديد السلاح، مستخدمًا مركبة من نوع «هونداي سوناتا» ركوب عامة باللون الأصفر، حيث تم ضبطه وبحوزته هاتفان ومسدس، قبل تسليمه إلى مركز شرطة سوق الجمعة.

وفي واقعة أخرى، لاحظت الدورية المتمركزة في جزيرة الغيران شخصًا وافدًا في حالة ارتباك أثناء تجوله على الأقدام، وبعد استيقافه وتفتيشه عُثر بحوزته على ورقة تحتوي على طلاسم يُشتبه في استخدامها في أعمال الشعوذة، وتم نقله إلى مكتب البحث الجنائي لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما استقبلت الدورية المتمركزة عند الإشارة الضوئية كورنثيا بلاغًا من وافدين أجنبيين حول تعرضهما لسرقة هاتفين ومبلغ مالي قدره 30 دينارًا، حيث باشرت الدوريات التحري في الموقع وتمكنت من تحديد هوية المتهمين وضبطهم وتسليمهم إلى مركز شرطة باب البحر.

وفي سياق متصل، تمكن مركز شرطة أبوسليم من ضبط مطلوب على خلفية واقعة قتل عمد مصحوبة بالسرقة داخل مقر سكني لعمالة وافدة، أسفرت عن مقتل أحد القاطنين وإصابة آخر، إضافة إلى الاستيلاء على مبالغ مالية وهواتف محمولة، حيث جرى تحديد هوية أحد المتورطين وضبطه وإحالته إلى النيابة العامة.

كما أعلنت مديرية الأمن أن قسم مباحث المرور تمكن من ضبط مركبة مطلوبة على خلفية حادث مروري تسبب في وفاة شخص وفرار السائق من موقع الحادث، إضافة إلى ضبط مركبة أخرى مطلوبة لدى قسم مرور سوق الجمعة بسبب حادث مروري آخر تسبب في أضرار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة السائقين إلى الجهات المختصة.

وفي عملية أخرى، تمكن قسم شرطة النجدة من استرجاع مركبة من نوع «هونداي سوناتا» كانت مسروقة ومُبلّغ عنها منذ 3 يناير 2021 لدى مركز شرطة سوق الجمعة، وذلك بعد ضبطها في جزيرة أبوهريده، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليمها للجهة المختصة.

وأكدت مديرية أمن طرابلس استمرار الجهود الأمنية والدوريات في ملاحقة المطلوبين وضبط المركبات المسروقة وتعزيز الأمن داخل العاصمة.