«أمن طرابلس» يطلق نداءً إنسانياً للتعرّف على شخص مفقود

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 08:40 | آخر تحديث: 16 ديسمبر 2025 - 08:42 نُشر: الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 08:40
ليبيا
أمن طرابلس
العثور على شخص تائه من مصراتة داخل مركز شرطة سوق الجمعة

أعلن مركز شرطة سوق الجمعة التابع لمديرية أمن طرابلس وجود شخص مفقود يعاني حالةً صحيةً ونفسيةً، وأفاد بأن اسمه عمار ومن سكان منطقة طمينة بمدينة مصراتة، ويتواجد حاليًا داخل مقر المركزِ.

وأوضح المركز أن الشخص المفقود في وضعٍ إنسانيٍ يحتاج إلى تواصلٍ عاجلٍ مع ذويه، ودعا كل من يتعرّف عليه أو يمتلك معلوماتٍ تساعد في الوصول إلى أسرته إلى إبلاغهم فورًا، والحضور إلى مركز شرطة سوق الجمعة لاستلامه، أو التواصل عبر الرقم 0922482309.

وأكد المركز أهمية التعاون المجتمعي في مثل هذه الحالات، لما يمثله من دورٍ مباشرٍ في حماية الأفراد ودعم الاستقرار الاجتماعي، خاصةً عند التعامل مع حالاتٍ إنسانيةٍ تتطلب سرعة الاستجابةِ.

آخر تحديث: 16 ديسمبر 2025 - 08:42
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً