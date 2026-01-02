مديرية «أمن طرابلس» تؤكد على تحسين الخدمات للمواطنين

عقد مدير أمن طرابلس خليل وهيبة اجتماعًا مع رؤساء مراكز الشرطة بالعاصمة، بحضور معاون مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية ورئيس قسم شؤون المراكز، ضمن جهود متابعة الأداء الأمني وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف المراكز.

وناقش الاجتماع سير العمل داخل المراكز، مع التركيز على قضايا القتل والسرقة بالإكراه وملف المفقودين، إلى جانب متابعة استخدام المنظومة الرقمية المعتمدة، بما يسهم في تطوير الأداء وتسريع إنجاز الإجراءات الأمنية.

وأكد مدير أمن طرابلس أهمية أرشفة المحاضر إلكترونيًا تزامنًا مع توجه المديرية نحو التحول الرقمي، لما يوفره ذلك من حفظ دقيق للبيانات، وسهولة الرجوع إليها، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي بشكل عام.

وشدد وهيبة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة، وتعزيز التنسيق بين مراكز الشرطة، وتحسين مستوى تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين، بما يرسخ الاستقرار الأمني في العاصمة.

وتعمل مديرية أمن طرابلس على تنفيذ خطة شاملة لتطوير الأداء الأمني، ترتكز على التحول الرقمي، وتوحيد الإجراءات، ورفع كفاءة التنسيق بين المراكز، في ظل تحديات أمنية متراكمة تتطلب سرعة الاستجابة، ودقة البيانات، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية.