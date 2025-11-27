أمن طرابلس يعلن ضبط مطلوبين في قضايا طعن وقتل وسرقة

أعلنت مديرية أمن طرابلس، تنفيذ عدد من العمليات الأمنية نتج عنها ضبط مطلوبين ومتهمين في قضايا جنائية متعددة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الأمن العام وملاحقة مرتكبي الجرائم.

فقد تمكن مركز شرطة طريق المطار من ضبط شخصين متورطين في حادثتي طعن منفصلتين. وتعود الواقعة الأولى إلى بلاغ مواطن أفاد بتعرضه للطعن خلال مطالبته أحد الأشخاص بإعادة مبلغ مالي، حيث جرى ضبط المشتبه به وإحالته إلى النيابة.

وفي البلاغ الثاني، تم توقيف شخص متهم بطعن أحد جيرانه إثر خلاف تطور إلى شجار، واعترف الجاني خلال الاستدلال بما نسب إليه.

وفي السياق نفسه، ضبطت دوريات شرطة النجدة مركبتين مطلوبتين في قضيتين مختلفتين. إذ أوقفت الدورية المتمركزة بجزيرة المدار مركبة نوع “كيا أوبتيما” مطلوبة في واقعة سرقة، فيما ضُبطت مركبة “كيا سبورتاج” يقودها امرأة بعد قيامها بصدم أحد أعضاء المرور والفرار، وتبين أنها مطلوبة في واقعة سبّ وشتم وتكسير مركبة أحد المواطنين.

كما تمكن قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بمكتب البحث الجنائي من ضبط دراجة نارية نوع “ياماها” مطلوبة في واقعة سرقة هاتف نقال، رفقة شخصين مرتبطين بالقضية، حيث أحيلوا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات.

وفي عملية أخرى، ضبط مركز شرطة الهضبة، بمساندة القافلة الأمنية، مطلوبًا في قضية قتل تعود أحداثها إلى عام 2018، بعد متابعة استمرت خمس سنوات. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة المختصة.

إلى ذلك، تمكن قسم مباحث المرور من ضبط مركبة مطلوبة في حادث مروري بعد أن فرّ سائقها من الموقع، حيث أُحيلت القضية إلى مرور طرابلس المركز.

وتؤكد مديرية أمن طرابلس أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة لتعزيز الأمن، وضبط المطلوبين، ومنع الإفلات من العدالة.