«أمن طرابلس» يعلن عن إغلاقات مؤقتة بالشوارع الرئيسية لإجراء أعمال صيانة

أصدرت مديرية أمن طرابلس تنويهات مرورية مهمة للسائقين بشأن إغلاق مؤقت في شارع السيدي وطريق الشط نتيجة أعمال صيانة وطلاء العلامات الأرضية.

وأوضح مكتب شؤون المرور أن الازدحام المروري الحاصل أمام مركز شرطة باب بن غشير بشارع السيدي ناتج عن أعمال صيانة طارئة للبنية التحتية، مشدداً على ضرورة اتباع التعليمات المرورية واتخاذ الطرق البديلة لحين استكمال الأعمال. وتتواجد فرق المرور ودوريات النجدة لتنظيم حركة السير وتسهيل عبور المركبات.

كما أعلن المكتب عن بدء الإغلاق الفعلي لطريق الشط من جزيرة الميناء إلى جسر أبو ستة ذهابًا وإيابًا لإجراء أعمال طلاء العلامات الأرضية، ضمن خطة تحسين السلامة المرورية ورفع كفاءة الطريق.

ومن المقرر أن تستمر هذه الأعمال حتى صلاة الفجر، مع توصية السائقين باستخدام الطرق البديلة لضمان السلامة وانسيابية الحركة.