أمن طرابلس يكثف جهوده.. ضبط سارقي منازل و90 مطلوباً

ألقى مركز شرطة حي الأندلس القبض على شخصين تورطا في واقعة سرقة استهدفت أحد المنازل في العاصمة طرابلس، حيث تم الاستيلاء على خمسة أجهزة تكييف وشاشة تلفزيونية وموقد غاز، بينما تم استرجاع جزء من المسروقات عقب تحريات دقيقة.

وبحسب مديرية أمن طرابلس، تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به أحد المواطنين بعد عودته من خارج العاصمة، حيث فوجئ بباب منزله مفتوحًا ومحتوياته مبعثرة، ليتبين لاحقًا اختفاء عدد من الأجهزة المنزلية.

ووفق البيان، باشر أعضاء التحري بالمركز، بالتعاون مع دوريات شرطة النجدة، عمليات البحث التي أفضت إلى تحديد هوية سائق شاحنة نقل (بورتو) وشخص أجنبي الجنسية، وبالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ السرقة وبيع المسروقات لأحد محال بيع الأجهزة الكهربائية.

وتمكنت الشرطة من ضبط صاحب المحل واسترجاع ثلاثة مكيفات، بالإضافة إلى الشاشة وموقد الغاز، إلى جانب مبلغ مالي قدره 3750 دينارًا يمثل عائد بيع جهازين من أجهزة التكييف، وبخسب البيان، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، أُحيل المتهمون إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

مديرية أمن طرابلس: 90 مطلوبًا في قبضة القافلة الأمنية و48 قضية ضبطها مكتب البحث الجنائي خلال مايو ويونيو

أعلنت مديرية أمن طرابلس عن نتائج جهودها الأمنية خلال الفترة الممتدة من مايو إلى يونيو 2025، حيث تمكنت القافلة الأمنية من إلقاء القبض على 90 مطلوبًا للعدالة، تم إحالتهم إلى مراكز الشرطة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

كما سجل مكتب البحث الجنائي بالمديرية، بالتعاون مع المراكز التابعة له، 48 قضية تم فيها ضبط متهمين بجرائم متعددة، شملت السرقة، وحيازة الممنوعات، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وشملت مراكز الشرطة المشاركة في هذه الجهود: مركز شرطة باب البحر، الحي الصناعي، غوط الشعال، السواني، قصر الأخيار، المدينة، طريق المطار، عين زارة، باب بن غشير، سوق الجمعة، السراج الجنوبي، زاوية الدهماني، أبو سليم، الهضبة، بالإضافة إلى مشاركة فعّالة من نيابة الزهراء ومديرية أمن الجبل الغربي.

وسجل مركز شرطة الهضبة أعلى عدد من الضبطيات خلال الفترة المذكورة، بإجمالي 15 متهمًا في قضايا متعددة، يليه مركز شرطة المدينة بـ11 متهمًا، فيما توزعت باقي القضايا على بقية المراكز الأمنية.

وأكدت مديرية أمن طرابلس استمرار حملاتها الأمنية وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في العاصمة.