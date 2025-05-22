أمن طرابلس يكثّف انتشاره لتنفيذ الخطة الأمنية وحماية العاصمة

تواصل الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن طرابلس، وبمساندة عدد من الأجهزة الأمنية، تنفيذ مهامها الأمنية المكثفة في مختلف أنحاء العاصمة، وذلك في إطار الخطة الأمنية المشتركة لتأمين المدينة.

وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وحماية المواطنين والممتلكات، وفرض هيبة القانون، بما يسهم في ترسيخ الشعور بالأمان لدى المواطنين، وتعزيز ثقتهم في الأجهزة الأمنية.

وأكدت مديرية الأمن استمرار العمل وفق الخطة الميدانية الموضوعة، داعية المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن بما يخدم الصالح العام.

وتأتي الخطة الأمنية المشتركة لتأمين العاصمة طرابلس في ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لتعزيز الاستقرار ومواجهة أي تهديدات أمنية محتملة.

وتهدف هذه الخطة إلى توحيد الجهود بين مختلف الأجهزة الأمنية، من خلال تكثيف التمركزات، وتسيير الدوريات الثابتة والمتحركة، وتنفيذ إجراءات استباقية للحفاظ على النظام العام، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.