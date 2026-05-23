أمن طرابلس يكشف تفاصيل «سرقة منزل» ويضبط المتورطين

أعلنت مديرية أمن طرابلس أن مركز شرطة الهضبة نجح في ضبط متهم بواقعة سرقة منزل، إلى جانب ضبط شخص آخر ثبت تورطه في شراء المسروقات، وذلك بعد بلاغ تقدّم به أحد المواطنين حول تعرّض منزله للسرقة.

وأوضح البيان أن المسروقات شملت نصف محرك مركبة من نوع “إيفيكو”، إضافة إلى مضخة مياه بقوة 1 حصان، حيث باشرت وحدة التحري بالمركز إجراءاتها فور تلقي البلاغ.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم الرئيسي وضبطه في اليوم نفسه، وبالاستدلال معه اعترف بقيامه ببيع المسروقات إلى قراج لبيع الخردة في منطقة الخلة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط وافد عربي يقيم في منطقة خلة الفرجان ويعمل في القراج ذاته، وبالاستدلال معه اعترف بشراء المسروقات من المتهم الأول.

وأكدت المديرية أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وفي سياق متصل، أعلن قسم مباحث المرور عن ضبط دراجة نارية مطلوبة على خلفية تورطها في حادث مروري تسبب في أضرار، وذلك بعد فرار السائق من موقع الحادث.

وأوضح القسم أن المركبة كانت مطلوبة لدى مرور طرابلس المركز، حيث تم تحديد موقعها وضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق وإحالته إلى الجهة المختصة لاستكمال التحقيق.

كما أعلنت مديرية أمن طرابلس أن مركز شرطة الهضبة تمكن من ضبط أحد المتهمين في واقعة سرقة دراجة نارية بالإكراه، جرت بالقرب من كوبري الدائري الثالث، وذلك بعد بلاغ تقدّم به أحد المواطنين.

وأوضح البيان أن شخصين أقدما على سرقة دراجة نارية من نوع “S.Y” حمراء اللون تحت تهديد الإكراه، وكان بداخلها مبلغ مالي قدره 500 دينار ليبي، قبل أن يلوذا بالفرار عبر الشوارع المجاورة.

وعقب تلقي البلاغ، باشرت وحدة التحري في المركز إجراءاتها الميدانية، حيث تمكنت من تحديد هوية أحد المتهمين وضبطه، وبالاستدلال معه اعترف بما نُسب إليه، ليُتخذ بحقه الإجراء القانوني وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي واقعة منفصلة، أعلنت مديرية أمن طرابلس أن دورية شرطة النجدة المتمركزة عند تقاطع بن غرسة ضبطت مركبة من نوع “هونداي إلنترا” بيضاء اللون، بدون لوحات، ومغطاة بالكامل، وعلى متنها ثلاثة أشخاص.

وأوضحت المديرية أنه بتفتيش المركبة عُثر بحوزتهم على بندقية آلية من نوع “كلاشينكوف”، كما تبين بالاستعلام الأمني أن السائق مطلوب لدى مركز شرطة الغيران بمدينة مصراتة، إضافة إلى كونه مطلوبًا لدى مكتب البحث الجنائي في طرابلس.

وأكدت المديرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المركبة والموقوفين والسلاح إلى مكتب البحث الجنائي لاستكمال التحقيقات.