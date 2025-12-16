«أمن طرابلس» يلاحق المركبات المطلوبة ويضبط مخالفات مرورية

سجّل مركز شرطة عين زارة التابع لمديرية أمن طرابلس بلاغًا يتعلق بنزاع شراكة تخلله استيلاء وتهديد بالقتل، وذلك ضمن نطاق اختصاصه الأمني، بحسب ما أفاد به مصدر أمني.

وأوضح المركز أن مواطنًا تقدم ببلاغ أفاد فيه بقيام شريكه بالاستيلاء على كميات من صناديق السجائر تُقدّر قيمتها بنحو 77 ألف دينار، وأضاف أن الشريك هدده بالقتل هو وشخصًا آخر رافقه، وذلك عقب مطالبته بفسخ الشراكة، ملوّحًا بالاعتداء عليهما عند عودتهما إلى المحل.

وأشار المصدر إلى أن أعضاء التحري انتقلوا إلى موقع الواقعة، ونجحوا في ضبط المشكو ضدهما، وجرى الاستدلال معهما، وأحيلا إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق أمني متصل، ضبطت منظومة الاستعلام الأمني والمخالفات المركزية التابعة لمكتب شؤون المرور سيارة مسروقة من نوع هونداي اكسنت، كانت مطلوبة لمركز شرطة أبوسليم، وذلك ضمن أعمال المتابعة اليومية.

وأفادت الجهات المختصة بأن السيارة أُحيلت رفقة السائق إلى قسم شؤون المراكز المختص، عقب استكمال الإجراءات القانونية المعتمدة.

كما واصلت دوريات شرطة النجدة تنفيذ مهامها الميدانية، حيث نجحت الدورية المتمركزة أسفل جسر الفلاح في ضبط مركبة نوع مازدا حافلة بيضاء اللون، وعلى متنها شخصان، وبعد الاستعلام عن رقم اللوحة عبر المنظومة الأمنية، تبيّن أن المركبة مطلوبة ومبلّغ عنها لدى مركز شرطة باب بن غشير، وأحيلت الواقعة إلى مكتب البحث الجنائي من حيث الاختصاص.

وفي ضبطية أخرى، ضبطت الدورية المتمركزة أعلى جسر غوط الشعال مركبة نوع هونداي سنتافي رصاصية غامقة، وبعد مراجعة مستنداتها تبيّن عدم تطابق البيانات، وعلى إثر ذلك أُحيلت المركبة والسائق إلى قسم مباحث المرور المختص.