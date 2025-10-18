«أمن طرابلس» يلقي القبض على مرتكبي جرائم خطيرة في عين زارة

تمكن مركز شرطة عين زارة التابع لمديرية أمن طرابلس، من ضبط عدد من الأشخاص المتورطين في جرائم مختلفة، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحماية الممتلكات والمواطنين.

وجاء ذلك بعد تلقي المركز عدة بلاغات، حيث ضبطت فرق التحري شخصًا متهمًا بسرقة 15 دعامة بناء من داخل منزل قيد الإنشاء، واعترف المتهم بجريمته، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي قضية أخرى، تمكن المركز من ضبط أحد المتورطين في حادثة خطف وتعذيب، بعد متابعة دقيقة لبلاغ تقدم به مواطن، وأقر المشتبه به بفعلته، وتمت إحالة الملف إلى النيابة لاستكمال التحقيق.

كما استقبل المركز بلاغًا من ثلاث شقيقات أفدن بتعرضهن للاعتداء والضرب من قبل شقيقهن، وبعد القبض عليه والاستماع إلى أقواله، اعترف المتهم، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة.

تؤكد هذه الضبطيات على حرص مراكز الشرطة بمديرية أمن طرابلس على تطبيق القانون بكل حزم، وضمان أمن وسلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.