أمن عين زارة بين مكافحة الجريمة والتعامل مع المتفجرات.. ضبط سارق وتحييد صاروخ دون أضرار

تمكن مركز شرطة عين زارة من ضبط شخص متورط في واقعة سرقة بالإكراه، إثر بلاغ تقدم به أحد المواطنين، أفاد بتعرض ابنه لحادثة سطو تحت تهديد السلاح أثناء تواجده في أحد الطرق العامة بالمنطقة.

وبحسب ما ورد في البلاغ، فإن المجني عليه استوقف مركبة من نوع “سامسونج” بغرض التنقل، غير أنه فوجئ بالسائق يشهر سلاحًا ناريًا في وجهه ويجبره على تسليم هاتفه المحمول من نوع “آيفون” ومبلغ مالي يُقدّر بخمسين دينارًا، قبل أن يُنزل المجني عليه من السيارة ويفر من المكان.

ووفق مديرية أمن طرابلس، فور تلقي البلاغ، باشرت وحدة التحري بمركز الشرطة إجراءاتها، حيث تم جمع المعلومات اللازمة حول الجريمة، وأسفرت التحريات الدقيقة عن تحديد هوية الجاني وضبطه خلال وقت وجيز.

وأفاد المركز أن المتهم أقرّ خلال التحقيق بارتكابه الجريمة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقًا للاختصاص.

وأكدت شرطة عين زارة استمرار جهودها في ملاحقة الخارجين عن القانون وتعزيز الأمن في نطاق اختصاصها، داعية المواطنين إلى التعاون بالإبلاغ الفوري عن أي وقائع مشابهة.

اكتشاف صاروخ بدون رأس حربي في عين زارة وتحييده دون أضرار

باشر فريق التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية، اليوم، مهامه الميدانية عقب تلقي بلاغ من الغرفة الرئيسية للجهاز يفيد بوجود جسم مشبوه داخل قطعة أرض في منطقة عين زارة، بالقرب من ما يُعرف بـ”الاستراحة الحمراء”.

وعقب تنفيذ عملية المسح الميداني والتحقق من طبيعة الجسم، تبيّن أنه صاروخ من نوع (C5) غير مزوّد برأس حربي. وعلى الفور، قام الفريق بنقل الجسم إلى موقع التخزين المخصص للتعامل مع مخلفات الحروب والمتفجرات، تمهيدًا لإتلافه وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة.

وأكدت الجهات المختصة أن العملية نُفذت دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية، مشيدة بجهود الفرق المتخصصة في الحفاظ على السلامة العامة والتعامل الاحترافي مع مثل هذه البلاغات.