أميرة إماراتية تنتحل صفة عضو بالمؤسسة الوطنية للنفط

انتحلت الأميرة الإماراتية وسيدة الأعمال والناشطة الاجتماعية من إمارة الشارقة هند القاسمي، صفة عضو بالمؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

جاء ذلك بحسب بيان لمؤسسة النفط، اليوم الجمعة، طالعته “عين ليبيا”.

وأشارت المؤسسة إلى توارد خبر على منصات التواصل الاجتماعي، مفاده مشاركة الشيخة هند القاسمي من دولة الإمارات، في منتدى موناكو الخاص بـ”الاستثمار العالمي في التنمية المستدامة “، بصفتها عضو بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط بأن المذكورة لا تحمل أي صفة أو تربطها أي علاقة من أي نوع بالمؤسسة الوطنية للنفط.

ونوهت المؤسسة إلى أنها بصدد مخاطبة وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عبر وزارة النفط، من أجل التواصل مع الحكومة الإماراتية لتوضيح ملابسات الأمر للشعب الليبي وتبيان أي مؤسسة التي تتحدث “الشيخة هند باسمها وتدعي أنها عضو فيها”.