أميرة ويلز في ظهور علني نادر منذ الكشف عن إصابتها بالسرطان

في ثاني ظهور علني لها منذ إعلان تشخيص إصابتها بالسرطان، وصلت كيت ميدلتون أميرة ويلز إلى نادي عموم إنجلترا اليوم الأحد لحضور نهائي بطولة ويمبلدون للرجال.

وأكد قصر كنسينغتون أمس السبت، أن كايت، زوجة ولي العهد الأمير ويليام، ستتواجد في المقصورة الملكية في الملعب المركزي في نادي عموم إنجلترا لمشاهدة مباراة حامل اللقب كارلوس ألكاراز ضد نوفاك دجوكوفيتش.

كيت (42 عاما)، التي كشفت جراحة خضعت لها قبل ستة أشهر عن إصابتها بالسرطان، أعلنت عن عودتها إلى ممارسة مهامها العامة في حزيران الماضي بحضور عرض عسكري سنوي للاحتفال بعيد الميلاد الرسمي للملك تشارلز، وعبّرت عن أملها في حضور مناسبات أخرى خلال الصيف.

وقالت في رسالة كتبتها بنفسها قبل ظهورها الأول “أحقق تقدما جيدا لكن كما يعلم أي شخص يخضع للعلاج الكيميائي، هناك أيام حلوة وأخرى صعبة”.

وأضافت الأميرة التي تعرف غالبا باسمها قبل الزواج كيت ميدلتون “علاجي مستمر وسيستمر لبضعة أشهر أخرى”.

ويخضع الملك تشارلز (75 عاما) أيضا للعلاج من السرطان. وعاد إلى مهامه العامة في نيسان وظل مشغولا رغم أن التزامات جدول أعماله كانت محدودة لتقليل المخاطر التي ربما تهدد تعافيه.

ومنذ عام 2016، أصبحت الأميرة راعية النادي الذي يستضيف بطولة الغراند سلام السنوية على الملاعب العشبية. وتشمل واجباتها الاحتفالية تسليم جوائز الفائز بعد نهائيات الفردي، على الرغم من أنها لم تكن حاضرة يوم السبت عندما هزمت باربورا كريتشيكوفا جاسمين باوليني وأحرزت لقب بطولة السيدات.