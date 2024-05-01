أميركا تحظر استيراد «اليورانيوم» من روسيا

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، “مشروع القانون في تصويت تم بالإجماع على مشروع القانون الذي كان قد أقره مجلس النواب في وقت سابق”.

هذا وسيستمر الحظر حتى نهاية عام 2040، وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، تستورد أمريكا معظم اليورانيوم المستخدم لتشغيل محطات الطاقة، وتستحوذ روسيا على نحو 12% من الإمدادات.

ويسمح القانون بإلغاء الحظر في حالة عدم وجود مصادر أخرى لليورانيوم لدعم تشغيل المفاعلات النووية، ويجوز لوزارة الطاقة الأمريكية، بالتشاور مع وزيري الخارجية والخزانة، إصدار تصريح باستيراده.

يذكر أن الأسعار في سوق اليورانيوم العالمية ارتفعت بشكل حاد بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها التخلي عن إمدادات اليورانيوم من روسيا.

وفي مارس الماضي، أشارت تقارير شركة “أتوم إينيرغوبروم” الروسية، إلى أن”روساتوم” أعدت تدابير وقائية لتقليل الأضرار التي يمكن أن تلحق بها وبمشتري اليورانيوم الروسي.