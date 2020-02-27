أميركا.. شركة تطلق أسرع سيارة هجينة في العالم

أطلقت شركة “أس أس سي نورث أميركا” (SSC North America) أيقونتها أس أس سي توتارا (SSC Tuatara) الخارقة، التي تعد السيارة القياسية الأسرع في العالم بفضل سرعتها القصوى التي تزيد عن 480 كيلومترا في الساعة.
وأوضحت الشركة الأميركية أن السيارة الهجينة “أس أس توتارا” الحاصلة على صلاحية بالسير على الطرق العادية يزأر بداخلها محرك تربو مزدوج ثماني الأسطوانات على شكل حرف V سعة 5.9 لترات.
وينقل المحرك قوته إلى المحور الخلفي عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، لتنطلق السيارة بسرعة قصوى تزيد عن 480 كلم/س.
وتتميز السيارة، التي يقتصر إنتاجها على 100 نسخة فقط، بخطوط تصميمية انسيابية، مع جناح خلفي قابل للإخراج. ولمزيد من التفرد تم تجهيز السيارة بأبواب مجنحة.
ولم تكشف الشركة الأميركية حتى الآن عن المزيد من التفاصيل التقنية أو سعر السيارة أو موعد طرحها في الأسواق
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