أميركا وكندا.. ارتفاع أعداد المصابين بالسالمونيلا إلى 900 شخص

أعلن مسؤولو إدارة الغذاء والدواء في أميركا عن تفشي مرض سالمونيلا الذي سببه البصل في 43 ولاية وكندا، وحتى يوم الأحد، تم الإبلاغ عن 640 حالة إصابة بالمرض، دخلت منها 85 حالة إلى المستشفى.

كما أبلغت وكالة الصحة العامة الكندية عن 239 حالة، منها 29 حالة دخلت المستشفى حتى يوم الجمعة، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات في كندا أو الولايات المتحدة.

وقد حُدد المصدر المحتمل لتفشي المرض على أنه بصل أحمر من شركة “تومسون إنترناشونال”، وتم مصادرة جميع أنواع البصل الذي وزعته الشركة في الولايات المتحدة وكندا.

ونقلت قناة “الحرة” عن صحيفة “نيويورك تايمز”، أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أوصت بأن يرمي المستهلكون أي بصل أو أطعمة مصنوعة من البصل الذي توفره الشركة، كما طالب خبراء الصحة المستهلكين بالتخلص من البصل أو المنتجات التي تحتوي عليه إذا كانوا غير متأكدين من مصدر البصل.

والسالمونيلا عبارة عن هي جرثومة عصويّة تشبه العصى، تنتشر في الطبيعة وفي العديد من الكائنات الحية، يوجد منها أكثر من 2000 نوع وتسبب بعض الأمراض البشرية، فهي تستطيع تلويث الغذاء وتسميمه بشكل يصيب آلاف المرضى.

كما أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم الأكثر عرضة للإصابة بأعراض خطير، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

وتشمل الأعراض الإسهال والحمى وتشنجات البطن، كما قد يعاني الأشخاص المصابون بمرض شديد من ارتفاع في درجة الحرارة أو صداع أو طفح جلدي أو براز دموي.

ومن المحتمل أن يتم الإبلاغ عن عدد كبير من الحالات خلال الأسابيع القليلة المقبلة بسبب الفارق الزمني بين تناول الشخص البصل وظهور أعراض المرض، بحسب مارتن ويدمان، أستاذ سلامة الغذاء بجامعة كورنيل.

وبحسب أرقام مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركية، فإن السالمونيلا يصيب أكثر من 1.5 مليون شخص في الولايات المتحدة كل عام، كما يتسبب في وفاة 400 آخرين.