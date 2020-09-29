أمير الكويت الجديد يُؤدي اليمين غدًا الأربعاء

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم الثلاثاء، أن أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح سيؤدي اليمين الدستورية غدا الأربعاء.

وقال الغانم في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “التقيت سمو الأمير قبل قليل وتقرر أن يؤدي سموه اليمين الدستورية أمام المجلس صباح الغد في الساعة 11 صباحا”.

تشرفت قبل قليل بلقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ / نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه والله ورعاه بمعية أخي سمو رئيس مجلس الوزراء -١ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) September 29, 2020

وقد استمعنا لتوجيهات سموه السامية وتقرر دعوة مجلس الامة لعقد جلسة خاصة يوم غد الاربعاء في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، يؤدي خلالها سموه اليمين الدستورية وفقا لنص المادة (٦٠) من الدستور. -٢ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) September 29, 2020

ونادى مجلس الوزراء بولي العهد الشيخ نواف أميرا للبلاد خلفا لشقيقه الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي توفي اليوم الثلاثاء في الولايات المتحدة، حيث كان يتلقى العلاج.

وتنص المادة الرابعة من الدستور الكويتي والمادة الأولى من قانون توارث الإمارة على أن “الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح”، وتوضح المادة الرابعة من قانون توارث الإمارة أنه “إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرا”.

وولد الشيخ نواف في 25 يونيو العام 1937 في فريج الشيوخ (موقع مجمع المثني حالياً) بمدينة الكويت، وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ الراحل أحمد الجابر المبارك الصباح الذي حكم الكويت منذ 1921 حتى 1950.

وأعلن الديوان الأميري في الكويت اليوم الثلاثاء عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال في بيانه: “ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه”.