أمير الكويت يستنكر ويُدين التصعيد ضد المصلين في الأقصى المُبارك

أعرب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، يوم الثلاثاء، عن بالغ استنكاره وإدانته للتصعيد المأساوي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى المُبارك.

وجدد نواف الأحمد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “موقف دولة الكويت المبدئي والحازم تجاه مثل هذه الممارسات اللاإنسانية، وطالب سلطات الاحتلال بالتوقف عنها على الفور ، واحترام حق الفلسطينيين بممارسة شعائرهم في القدس الشريف”.

كما أكد وقوف دولة الكويت إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم كافة الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.