أمير الكويت يعيد تكليف «صباح خالد الصباح» بتشكيل الحكومة

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح،أعاد اليوم الأحد، تكليف رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك في مرسوم أميري نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وقال المرسوم: “يُعين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، ويُكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم”. وفق ما ذكرت وكالة “الأناضول”.

وفي 18 يناير الجاري، قبل أمير الكويت استقالة حكومة خالد الحمد الصباح (67 عاما)، بعد حوالي شهر من تشكيلها.

و آنذاك قدم صباح خالد الصباح، استقالة حكومته إلى أمير البلاد بعد حوالي شهر على تشكيلها، على خلفية توترات سياسية بين مجلس الأمة الكويتي البرلمان والحكومة.

وجاء تقديم الاستقالة عقب تقديم أعضاء من مجلس الأمة استجوابا ضد رئيس مجلس الوزراء، لارتكاب ما وصفوه بـ”مخالفات دستورية، ومماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها، وهيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان”.

وفي 14 ديسمبر الماضي، أدت الحكومة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد.