أمير قطر يتسلم رسالة من بزشكيان.. الحرس الثوري: لا نبدأ الحرب لكننا سنجعل العدو يندم إذا اشتعلت

صرّح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، أن بلاده لا تسعى لبدء الحروب لكنها مستعدة بالكامل للرد عليها بقوة، مشدداً على أن أي اعتداء على إيران سيجعل العدو “يشعر بالندم”.

وفي مقابلة نقلتها وكالة “إرنا”، قال نائيني إن “الحرب الأخيرة” كشفت انهيار عقيدة الأمن القومي وقواعد الردع الإسرائيلية، مشيراً إلى أن “الكيان الصهيوني توهّم أن إيران ضعيفة، وظن أنه بعد ساعات من الهجوم، سيستسلم الشعب الإيراني، لكن الرد الشعبي والعسكري كان سريعاً وحاسماً”.

وأضاف أن إسرائيل والولايات المتحدة أنفقتا مليارات الدولارات في محاولة لإضعاف الثورة الإسلامية، إلا أنهما فشلتا في تحقيق النصر، مؤكداً أن هذه الحرب الأخيرة أثبتت “قوة الشعب الإيراني، واقتدار القيادة العليا، وكفاءة القوات المسلحة”.

وشدّد نائيني على أن جزءاً كبيراً من المواجهة هو “حرب معرفية ونفسية”، متهماً إسرائيل والولايات المتحدة بالتركيز حالياً على الحرب الاقتصادية والنفسية بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي في إيران.

وأكد المتحدث العسكري أن الحرس الثوري يواصل تعزيز قدراته الدفاعية والردعية “لمنع نشوب الحرب وتحقيق الأمن المستدام للبلاد”.

روحاني: إحياء الاتفاق النووي كان سيجنب إيران حرب 12 يوماً مع إسرائيل ويخفض الخسائر الاقتصادية

أكد الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني أن إحياء الاتفاق النووي خلال ولايته الثانية كان من شأنه أن يمنع الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، ويحول دون تفعيل “آلية الزناد” في مجلس الأمن.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام مستشاريه، دعا فيها إلى العودة للمفاوضات مع الغرب، وخاصة الدول الأوروبية، مشدداً على أن إنهاء آلية الضغط في مجلس الأمن يخدم مصلحة إيران والدول الموقعة على الاتفاق النووي ومعاهدة حظر الانتشار النووي.

وأشار روحاني إلى أن تعثر العودة إلى الاتفاق في عام 2021 تسبب في خسائر تقارب 500 مليار دولار لإيران، مؤكداً أن الفرصة لا تزال متاحة للتفاوض مع مجموعة “1+4”.

وشدد في خطابه على أن العودة إلى الاتفاق النووي كانت لتثبت نجاحه وتحقق منافع كبيرة، وتمنع أي ذريعة لحرب مثل حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل.

يذكر أن محاولات إحياء الاتفاق النووي تعثرت نهاية ولاية روحاني رغم وصول الإدارة الأميركية الجديدة، التي اشترطت عودة إيران إلى التزاماتها النووية أولاً.

أمير قطر يتسلم رسالة من الرئيس الإيراني

تلقى تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، رسالة شفوية من الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز التطورات الإقليمية.

وجاء ذلك خلال استقبال أمير قطر لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في قصر لوسيل، حيث نقل عراقجي الرسالة إلى الشيخ تميم.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن مضمون الرسالة تطرق إلى “العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في المنطقة”.

وزير الخارجية الإيراني يوضح سبب غياب الرئيس بزشكيان عن صورة قمة شنغهاي ويصف زيارته للصين بالتاريخية

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء أمس الأربعاء، سبب غياب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن الصورة التذكارية لمأدبة قادة قمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في بكين.

وأوضح عراقجي، عقب عودته من زيارة للصين، أن غياب الرئيس بزشكيان يعود إلى بروتوكولات خاصة تراعي قوانين وثقافة الشريعة الإسلامية. وأكد أن الصورة المنشورة للمأدبة ليست الصورة الرسمية للقمة، حيث التُقطت الصورة الرئيسية في اليوم التالي قبل بدء الاجتماعات.

وأضاف عراقجي في مقابلة تلفزيونية أن زيارة بزشكيان للصين تُعد من أهم الزيارات في تاريخ العلاقات بين طهران وبكين، مشيرًا إلى أن السياسة الخارجية الإيرانية تمر بفترة حافلة تشمل مناقشات نووية ومسائل إعادة فرض العقوبات.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ زيارة إلى الصين في 31 أغسطس، شارك خلالها في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وعقد اجتماعات ثنائية مع قادة دول المنظمة.

عراقجي يلتقي كالاس في الدوحة لبحث الملف النووي الإيراني

أفادت وسائل إعلام إيرانية الجمعة، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى مساء الخميس في الدوحة برئيسة دائرة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وناقش الجانبان آخر التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، خصوصاً الإجراءات التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الملغاة، وآلية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد عراقجي على رفض إيران للإجراءات الأوروبية ووصفها بأنها غير قانونية وغير مبررة، مشدداً على دور الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كمنسق للجنة المشتركة للاتفاق النووي وأهمية تحييد التحركات المناهضة للدبلوماسية.

كما أكد التزام إيران المستمر بالمسار الدبلوماسي وجديتها في هذا الشأن.

من جانبها، أكدت كالاس أن الدبلوماسية والتفاوض هما السبيل الوحيد لمعالجة المخاوف، وشددت على ضرورة منح المزيد من الفرص للحوار الدبلوماسي.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على مواصلة المشاورات في الأيام والأسابيع القادمة.

نتنياهو: أحبطنا التهديد الوجودي من إيران ومستعدون لأي رد فعل قادم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب نجحت في إحباط التهديد الوجودي الذي كانت تمثله إيران، مشيراً إلى تعطيل قدراتها النووية وقضاء إسرائيل على خططها لإبادة الدولة العبرية.

وأضاف نتنياهو: “قضينا على مشروعهم لإنتاج 20 ألف صاروخ باليستي، لكن هذا لا يعني أنهم لن يحاولوا مجدداً، لذلك ردة فعلنا ستكون بحسب ما سيأتي من هناك”.

وحذر من أن أي منطق آخر من إيران يجب أن يراعي ما يجري على الأرض، مؤكداً أن إسرائيل ستتصرف وفقاً للخطر الذي ستواجهه.