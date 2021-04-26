أمير قطر يتلقى دعوة من العاهل السعودي لزيارة المملكة

تسلم أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني ، رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتضمن دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية .

قوام بتسليم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية السعودي، خلال استقبال أمير قطر له، في مكتبه بالعاصمة الدوحة مساء اليوم.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء القطرية.