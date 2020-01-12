أمير قطر يزور إيران للمرة الأولى منذ توليه منصبه

زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن خليفة آل ثاني [أرم نيوز]

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، سيزور اليوم العاصمة طهران، وهي أول زيارة له منذ توليه منصبه عام 2013.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إن ”أمير قطر يصل بعد قليل إلى طهران في زيارة يلتقي خلالها الرئيس حسن روحاني، لبحث العديد من الملفات لا سيما التطورات الأخيرة في المنطقة“.

وأجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الخميس الماضي، اتصالا هاتفيا، بروحاني، فيما نسب بيان الرئاسة الإيرانية للشيخ تميم قوله إن قطر ”لن تنسى موقف إيران من العقوبات المفروضة على الدوحة“، في إشارة إلى دعم إيران لقطر ضد المقاطعة المفروضة عليها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

من جانبه، قال روحاني إن ”تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة مهم جدا بالنسبة لإيران“، معتبرا أن ”السبيل الوحيد للحفاظ على أمن المنطقة هو توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين الجيران ومنع تدخلات الأجانب“، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية.