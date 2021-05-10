أمير قطر يزور السعودية ويلتقي ولي العهد

يتوجه الأمير تميم بن حمد أمير قطر، مساء اليوم، إلى مدينة جدة في زيارة رسمية للسعودية لإجراء مباحثات مع ولي العهد حول العلاقات الثنائية.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء القطرية، يتوجه الأمير تميم بن حمد أمير قطر مساء اليوم إلى مدينة جدة في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وسيجري أمير قطر مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

يُشار إلى أن هذه الزيارة هي الثانية لأمير قطر للسعودية، بعد حضوره قمة العلا مع قادة مجلس التعاون الخليجي الـ41، التي عقدت في المملكة في شهر يناير الماضي، وشهدت على المصالحة الخليجية التاريخية مع قطر، بعد قطيعة معها استمرت سنوات.

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو2017، واتهمتها بدعم وتمويل الإرهاب، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وألحقت هذه الدول قرار قطع العلاقات بإجراءات عقابية ضد الدوحة، من بينها إغلاق الأجواء والحدود البرية، ومنعها من استخدام موانئها.

وبعد جهود مضنية بذلتها الكويت وعدد من الدول الأخرى، وقّعت الدول الأربع وقطر، مطلع يناير الماضي، في مدينة العلا السعودية اتفاقا تم بموجبه التأسيس لطي الخلافات وبداية صفحة جديدة.