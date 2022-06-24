أمير قطر يزور مصر بدعوة رسمية

وصل أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية تستمر يومين.

وأفاد الديوان الأميري القطري بأن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

سمو الأمير المفدى يصل مدينة القاهرة في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وفي مقدمة مستقبليه أخوه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي. https://t.co/goYTapAlrG pic.twitter.com/mvVAguZKqQ — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) June 24, 2022

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن زيارة أمير قطر ستتضمن بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق اليوم، قال الديوان الأميري القطري إن أمير البلاد غادر عصر الجمعة مدينة كيغالي عاصمة رواندا، بعد أن شارك في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث الـ26.

يُشار إلى أن هذه الزيارة هي الأولى لأمير قطر إلى القاهرة، كما تعد الأولى إلى مصر منذ 7 سنوات عقب زيارته الأخيرة عام 2015 لمدينة شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية التي عقدت بمدينة السلام.