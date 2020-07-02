أمير قطر يستقبل الرئيس التركي ويبحث معه عدداً من الملفات

استقبل أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، الريئس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة القطرية الدوحة، في أول زيارة خارجية لأردوغان منذ بدء تفشي كورونا.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، بأن الجانبين بحثا العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات، لاسيما ما يتعلق “بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والطاقة والدفاع بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين”.

وأكد الزعيمان عزمهما على دفع العلاقات بين البلدين إلى مستويات أكثر تعاونا وتكاملا في جميع المجالات.

كما ناقش الزعيمان أبرز تطورات الأوضاع في كل من فلسطين وليبيا وسوريا واليمن، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته إلى قطر، والتي تستغرق يومًا واحدًا، وزيرا الخزانة والمالية براءت ألبيراق، والدفاع خلوصي أكار.

كما يرافقه رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، والناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.