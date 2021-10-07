أمير قطر يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية

استقبل أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، بالديوان الأميري في العاصمة الدوحة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رفقة الوفد المرافق له والذي ضمّ محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزراء الخارجية، المالية، الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، والدولة لشؤون الإتصال والشؤون السياسية، بالإضافة لرئيس المؤسسة الليبية للاستثمار.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات والبرامج المشتركة، ومن أهمها التعاون في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار والاستفادة من التجربة القطرية الناجحة في بناء مدينة رياضية جديدة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وأكد الجانبان بأن أي تعاون استثماري اقتصادي ليبي قطري سيكون محل تشجيع ومتابعة من البلدين.

كما تطرق الجانبان إلى آخر التطورات السياسية في ليبيا حيث أكد الأمير تميم بأن “الدور القطري سيكون إيجابيًا في الملف الليبي وداعم للانتخابات في موعدها متى طلب منّا ذلك”.

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الحكومة دعوته لوزير الخارجية القطري، للمشاركة في مؤتمر استقرار ليبيا المزمع عقده في نهاية شهر أكتوبر الجاري في العاصمة طرابلس.