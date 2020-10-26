أمير قطر يستقبل وزيري داخلية وخارجية «الوفاق» ويبحث تطوير العلاقات

استقبل تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمكتبه في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة صباح اليوم، كلاً من وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا، والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد.«»

وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين قطر وليبيا والسُبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، بحسب ما أفادت وكالة الأانباء القطرية “قنا”.

وفي وقت لاحق، اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مع الوزيرين والوفد المرافق لهما.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، وآخر التطورات في ليبيا.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على دعم دولة قطر لحكومة الوفاق الوطني، مشددا على ضرورة التزام الأطراف الليبية بتنفيذ اتفاق الصخيرات، وقرارات مجلس الأمن، ونتائج مؤتمر برلين لتعزيز مسار الحل السياسي للأزمة.

وجدد المسؤول القطري ترحيب دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في كافة الأراضي الليبية الموقع في جنيف السويسرية، مؤكدا دعم قطر الكامل لسيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها.

معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يستقبل كلا من وزير الخارجية، ووزير الداخلية في حكومة الوفاق في دولة ليبيا الشقيقة، والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم البلاد، جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.#قناhttps://t.co/NB5MXNyPXc pic.twitter.com/G58IsIR945 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 26, 2020

هذا وتم خلال الزيارة إبرام مذكرة تفاهم أمنية بين وزارة الداخلية بحكومة الوفاق والداخلية القطرية في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات وغسيل الأموال.

إبرام مذكرة تفاهم أمنية بين وزارة الداخلية بحكومة الوفاق والداخلية القطرية في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات وغسيل الأموال. pic.twitter.com/E6uhQpYnRP — عين ليبيا (@EanLibya) October 26, 2020