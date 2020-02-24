أمير قطر يصل تونس في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، الاثنين، بمطار تونس قرطاج الدولي، أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس.

وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية، في وقت سابق، أنه بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يؤدي تميم بن حمد، زيارة رسمية إلى تونس يومي 24 و25 فبراير الجاري، على رأس وفد رفيع المستوى يضم بالخصوص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير المالية.

وتأتي هذه الزيارة تجسيدا للرغبة المشتركة في مزيد دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين.

ويتضمن برنامج الزيارة لقاء بين رئيس الجمهورية وأمير دولة قطر، تليه جلسة عمل موسعة بين وفدي البلدين، يتم خلالها بحث علاقات التعاون وسُبل مزيد دعمها وتثمينها في المجالات ذات الأولوية.