أمير قطر يُؤكد على موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على موقف بلاده “الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والمؤيد لتحقيق السلام على أساس المبادرة العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية”.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في العاصمة الدوحة.

وكتب أمير قطر في تغريدة نشرها اليوم الاثنين على حسابه الرسمي في موقع تويتر: “أكدت للأخ الرئيس أبو مازن خلال لقائنا اليوم على موقف قطر الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والمؤيد لتحقيق السلام على أساس المبادرة العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.. كما أكدت على أهمية وحدة الصف الفلسطيني”.

أكدت للأخ الرئيس أبو مازن خلال لقائنا اليوم على موقف قطر الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والمؤيد لتحقيق السلام على أساس المبادرة العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية .. كما أكدت على أهمية وحدة الصف الفلسطيني. pic.twitter.com/fDx28aYIx3 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 14, 2020

وفي وقت سابق، قال الديوان الأميري القطري، في بيان: “الرئيس عباس يصل الدوحة، مساء الأحد، في زيارة رسمية”.

وأشار البيان إلى أن الرئيس عباس “سيلتقي بأمير البلاد يوم الاثنين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، إضافة لآخر تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية”.

وتأتي هذه الزيارة بعد 4 أيام على إعلان إسرائيل تطبيع علاقاتها مع سادس دولة عربية المغرب والرابعة في عام 2020، من بينها الإمارات والبحرين المقاطعتان لقطر.

ونهاية الشهر الماضي، أجرى عباس زيارتين إلى الأردن ومصر التقى خلالهما الملك عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث معهما تطورات القضية الفلسطينية، والسلام بالشرق الأوسط.

وتتزامن زيارات الرئيس الفلسطيني للدول العربية الثلاث مع مساعيه لعقد مؤتمر دولي للسلام مطلع العام 2021، حيث طالب في سبتمبر الماضي، من أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، البدء بخطوات عملية لعقد مثل هذا المؤتمر.