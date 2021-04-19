أمير قطر يُعزي الرئيس المصري في حادث قطار طوخ

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 19 أبريل 2021 - 17:23 | آخر تحديث: 19 أبريل 2021 - 17:25 نُشر: الإثنين، 19 أبريل 2021 - 17:23
دولي
رويترز
الأمير تميم يعزي السيسي في حادث قطار طوخ

أعرب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عن تعازيه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقتل 11 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين، جراء حادث انقلاب قطار في منطقة طوخ بشمال مصر، أمس الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا” بأن الأمير تميم بعث إلى السيسي برقية تعزية في ضحايا حادث قطار الركاب الذي حصل في محافظة القليوبية، متمنيا إلى المصابين الشفاء العاجل.

آخر تحديث: 19 أبريل 2021 - 17:25
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