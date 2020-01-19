أمين الأمم المتحدة يدعو المجتمع الدولي للتحرك فوراً لمنع «حرب أهلية» شاملة في ليبيا

غوتيريش: لا يمكن السماح للوضع المروع في ليبيا بالاستمرار. [أرشيف/رويترز]

قال الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، الأحد، إن مصداقية المجتمع الدولي على المحك.

وفي كلمة له أمام مؤتمر برلين حول ليبيا، شدد “غوتيريش” على أنه لا يمكن السماح للوضع الذي وصفه بـ”المروع” في ليبيا بالاستمرار.

وعبر عن اعتقاده بأنه ليس هناك حل عسكري للأزمة الليبية، وأنه حان الوقت لتحرك فوري وحاسم من أجل منع حرب أهلية شاملة في ليبيا، حسب قوله.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة :

اليوم نجتمع لنقوم بدورنا في ضمان حل سلمي للأزمة في ليبيا،، الأمر الذي يُعد الشعب الليبي، والعالم في واقع الأمر، في أمس الحاجة إليه.

وجدد “غوتيريش” دعوته لجميع أولئك المنخرطين في الصراع، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى القيام بكل شيء من أجل دعم وقف فعلي للأعمال العدائية وإسكات البنادق، حسب وصفه؟

وشدد على أن تتوقف فورا الانتهاكات لحظر الأسلحة المفروض من قِبل مجلس الأمن، ورحب بوقف إطلاق النار الأخير، وتعهد بالعمل لاستغلال الزخم وتعزيز ترتيبات وقف إطلاق النار.

كما حث “غوتيريش” جميع الأطراف الليبية إلى المشاركة بحسن نية في الحوار حول القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية في إطار عملية شاملة يقودها ويمتلكها الليبيون، مؤكدا أن الأمم المتحدة ملتزمة بشكل كامل بمواصلة دعمها لمثل هذه العملية.