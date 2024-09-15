أمين الجامعة العربية يُهنئ «تبون» على انتخابه لفترة رئاسية جديدة

هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على انتخابه لفترة رئاسية ثانية.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الأحد، أن الأمين العام وجه رسالة تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة، مؤكدًا التزام جامعة الدول العربية بمواصلة دعمها للجزائر في مسيرتها التنموية.

وأعلنت المحكمة الدستورية في الجزائر، أمس السبت، رسميًا، فوز عبد المجيد تبون، بالانتخابات الرئاسية لولاية ثانية مدتها 5 أعوام، بنسبة 84.30٪ من أصوات الناخبين.

وبفارق شاسع، حصل تبون على 7 ملايين و976 ألفا و291 صوتا من إجمالي 11 مليونا و226 ألفا و65 ناخبا، بحسب المحكمة.