أمين عام الأمم المتحدة يُدين القصف العشوائي على العاصمة طرابلس

حث غوتيريش جميع الأطراف على تنفيذ القرار رقم 2510 بشأن مخرجات مؤتمر برلين. [أرشيفية/رويترز]

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشدة، القصف العشوائي على العاصمة طرابلس، الذي طال الأحياء السكنية ومطار معيتيقة الدولي.

وفي بيان للناطق باسمه ستيفان دوجاريك، أكد أمين عام الأمم المتحدة على ضرورة حماية المدنيين في جميع الأوقات بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

ودعا غوتيريش إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية، وحث جميع الأطراف على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2510 الصادر بشأن مخرجات مؤتمر برلين.

هذا وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن بالغ استيائها وإدانتها الشديدة للقصف العشوائي المكثف الذي طال عدة مناطق في العاصمة طرابلس، اليومين الماضيين، من قِبل عناصر حفتر، بما فيها القصف على مطار معيتيقة لليوم الثالث على التوالي.

وفي بيان لها، تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه، أدانت البعثة الاعتداء الصارخ الذي أودى بحياة خمسة أفراد من أسرة واحدة يوم أمس الخميس في منطقة الرواجح جنوب العاصمة طرابلس والذي يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.



وأكدت البعثة الأممية أن القصف على الأحياء المدنية في طرابلس، والذي قد يرقى إلى جرائم حرب، هدفه لا ترويع السكان وحسب إنما يراد منه إصابة فكرة التلاقي بين الليبيين أيضاً، بحسب البيان.

ونوه البيان بأن المسارات الثلاثة المنبثقة من قرار مجلس الأمن رقم 2510 قد انطلقت ولن يمسها لا القصف بالغراد، ولا التصريحات المضللة والتحريضية، فإرادة الحياة أقوى من توزيع الموت، والتشبث بوحدة البلاد أعمق من الاستقطاب بالمدفع، وفقاً لنص البيان.

وفي هذا الإطار دعت بعثة الأمم المتحدة جميع الدول التي شاركت في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا إلى الالتزام بتعهداتها، لاسيما بمحاسبة معرقلي الجهود الرامية إلى إنهاء الاقتتال في ليبيا.

كما جددت البعثة الأممية تذكير كافة الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بضرورة الكف عن استهداف المدنيين والمرافق الحيوية واحترام الهدنة.

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