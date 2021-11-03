أمين عام الناتو: الصّين أصبحت قوة عسكرية أكبر وأقوى

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي ناتو يانس ستولتنبرغ إنّ الصّين أصبحت قوة عسكرية أكبر وأقوى.

ستولتنبرغ وفقا لوكالة آكي الإيطالية أشار إلى وجود تحول في ميزان القوى العالمي.

وأضاف ستولتنبرغ أن الصّين تقترب منّا، ونراها في الفضاء السيبراني وفي الفضاء وفي أفريقيا والقطب الشمالي.

وتابع ستولتنبرغ أن الناتو يرى الطريقة التي تحاول بها الصّين السيطرة على البنية التحتية الحيوية في أوروبا.

واستعرض ستولتنبرغ في لقائه مع رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن الاستعدادات لقمة الحلف في مدريد العام المقبل وأجندة ناتو 2030 لتعزيز الحلف.