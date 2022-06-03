أمين عام الناتو يدعو أوروبا إلى الاستعداد لحرب طويلة في أوكرانيا

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ، الخميس، الغرب إلى الاستعداد لحرب استنزاف طويلة المدى في أوكرانيا.

وأوضح ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي من واشنن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أراد الحد من تواجد الناتو في أوروبا لكنه حصل على عكس ما أراد.

وأشار ستولتنبرغ إلى أنّه بحث مع بايدن القمة القادمة لدول الحلف وحاجته للعمل معا وتعزيز التنسيق بين ضفتيه، مشددا على أنّ مسؤولية الحلف حاليا «توفير المساعدة للأوكرانيين، ومنع تصعيد الوضع لحرب شاملة مع الناتو».

وبيّن ستولتنبرغ أنّهم زوّدوا كييف بصواريخ ذات مدى أبعد ودقة أكبر، وأنّ هدفهم هو تمكين أوكرانيا من تحقيق تفوق ميداني، وفي سياق متصل، اعتبر أنّ مشكلة إمدادات الحبوب في العالم سببها حرب بوتين على أوكرانيا وليس العقوبات الغربية.