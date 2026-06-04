إعلان «أنا الليبي» يرفع اسم البلاد عالمياً.. 3 جوائز دولية مرموقة

في إنجاز جديد للإبداع الليبي على الساحة الدولية، حصد إعلان افتتاح المتحف الوطني “أنا الليبي” ثلاث جوائز مرموقة ضمن مهرجان The MUSE Creative Awards العالمي، أحد أبرز المحافل الدولية المتخصصة في تكريم الأعمال الإبداعية في مجالات الإعلان والإنتاج البصري والتصميم الفني.

ويُعد المهرجان من أهم المنصات العالمية التي تحتفي بالأعمال المتميزة التي تجمع بين الفكرة المبتكرة وجودة التنفيذ، حيث تخضع المشاركات لتقييم لجنة تحكيم دولية تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في الإعلام والإعلان والإنتاج الفني، ما يمنح الجوائز قيمة تنافسية رفيعة على المستوى الدولي.

وجاء هذا التتويج ليعكس نجاح إعلان “أنا الليبي” في تقديم الهوية الليبية والموروث الثقافي الوطني برؤية بصرية حديثة ومؤثرة، استطاعت جذب الأنظار وتقديم صورة إبداعية تعكس عمق التاريخ والثقافة الليبية بأسلوب معاصر.

وتمكن العمل من الفوز بالميدالية الذهبية عن فئة أفضل موسيقى، إلى جانب جائزتي بلاتينيوم عن فئتي أفضل إعلان لمادة تراثية وأفضل سينوغرافيا، في إنجاز يؤكد المستوى الفني والإبداعي الذي قدمه فريق العمل وقدرته على المنافسة في واحدة من أكثر الجوائز العالمية حضورًا وتأثيرًا في قطاع الصناعات الإبداعية.

ويعكس هذا النجاح تنامي حضور الأعمال الليبية في المحافل الدولية، وقدرتها على توظيف الموروث الثقافي الوطني ضمن إنتاجات حديثة تلبي المعايير العالمية في صناعة المحتوى البصري والإعلاني.

هذا وتُعد جوائز The MUSE Creative Awards من أبرز الجوائز الدولية في مجالات الإبداع والإعلان والإنتاج الفني، وتشهد سنويًا مشاركة آلاف الأعمال من مختلف دول العالم، ما يجعل الفوز بها مؤشرًا على التميز والقدرة على المنافسة عالميًا.