«أنا سأتولى أمره».. بن غفير يطلب من نتنياهو اعتقال محمود عباس!

طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اعتقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مؤكدا أن عباس يجب ألا يتمتع بأي حصانة، وداعيا إلى الشروع بعمليات قمع تستهدف مسؤولي السلطة الفلسطينية في حال جرى الاعتراف بالدولة الفلسطينية داخل الأمم المتحدة.

ودعا بن غفير نتنياهو إلى اتخاذ خطوة مباشرة لاعتقال عباس، مضيفا أنه سيتولى التعامل معه بعد تنفيذ الاعتقال. كما اعتبر أن كل من يصفهم بقادة الإرهاب يجب أن يكونوا داخل السجون.

وتطرق بن غفير في تدوينة نشرها يوم السبت الماضي إلى رؤيته لعدم وجود ما يسميه الشعب الفلسطيني، قائلا إن هذا الكيان مختلق ولا يستند إلى أساس تاريخي أو أثري أو واقعي، معتبرا أن توافد المهاجرين من دول عربية متعددة إلى فلسطين لا يشكل شعبا، وأن هؤلاء ـ حسب وصفه ـ لا يستحقون مكافأة على ما يراه أعمالا عنيفة ارتُكبت خصوصا في قطاع غزة منذ حصوله على حكم ذاتي.

وجاءت التصريحات ضمن إطار مواقف تصعيدية يكرر بن غفير إطلاقها تجاه القيادة الفلسطينية والوجود الفلسطيني عموما.