أنباء سارّة لجماهير ليفربول.. اتفاق وشيك مع «محمد صلاح»

أحرز نادي ليفربول الإنجليزي تقدما في مفاوضات تجديد التعاقد مع نجمه الدولي المصري محمد صلاح، حيث تعززت آماله في التوصل لاتفاق لتمديد إقامته لما بعد الموسم الحالي.

ورغم ذلك، أفادت وكالة أنباء (بي أيه نيوز) البريطانية “بوجود تفاؤل متزايد داخل أروقة النادي بإيجاد حل يُبقي قائد منتخب مصر (32 عاما) في ملعب آنفيلد في المستقبل القريب”.

وكانت تقارير إخبارية ذكرت “أن صلاح أبلغ منتخب بلاده برغبته في الغياب عن معسكر منتخب (الفراعنة) في يونيو القادم للحصول على قسط كاف من الراحة على الأرجح لبدء موسم جديد مع ليفربول”.

وعلى الرغم من بعض التصريحات العلنية حول احتمال أن يكون هذا هو موسمه الأخير مع ليفربول، “فإن صلاح، الذي يتصدر حاليًا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 هدفا لطالما أوضح أن خياره المفضل هو البقاء مع الفريق الأحمر”.

من جانبه، اعترف فان دايك، وهو لاعب آخر حريص على البقاء، “بإحراز تقدم في المفاوضات التي تعثرت بشأن عقده الجديد، ويبدو الآن أن اللاعبين الهامين في صفوف الفريق على وشك تمديد عقديهما”.

وفي سياق متصل، كشف تقرير صحفي بريطاني عن “بنود العقد الجديد الذي يعتزم نجم المنتخب المصري وليفربول محمد صلاح توقيعه مع فريقه الإنجليزي”.

ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، “فإن محمد صلاح على وشك توقيع عقد جديد “مذهل” مع ليفربول بقيمة إجمالية تصل إلى 42 مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل 54 مليون دولار) كرواتب خلال مدة العقد”.

وبحسب الصحيفة، “سيمتد العقد حتى عام 2027، وسيجعل صلاح أحد الأعلى أجرا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيحصل على 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بزيادة ملحوظة عن راتبه الحالي البالغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا”.

وأوضحت أن “قرار التجديد يُنهي الجدل حول مستقبل صلاح، الذي كان محط أنظار العديد من الأندية العالمية، بما في ذلك الأندية السعودية التي أبدت اهتماما كبيرا بالتعاقد معه بنهاية الموسم الحالي”.

هذا “ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح الحالي في يونيو المقبل، حيث كان مستقبله، ومستقبل زميليه الهولندي فيرجيل فان دايك والإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد، موضع جدل لأشهر عديدة، وشارك محمد صلاح هذا الموسم في 45 مباراة بجميع المسابقات مع ليفربول أحرز 32 هدفا وصنع 22”.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Per multiple reports, Mohamed Salah is closing in on an agreement with Liverpool to extend his contract! ✍️🗞️🔴 pic.twitter.com/cfVwEfkyha — LiveScore (@livescore) April 9, 2025

أسطورة ليفربول يعلق على أنباء تجديد عقد محمد صلاح مع “الريدز”

أثار أسطورة ليفربول السابق جيمي كاراجر، “جدلا واسعا بين الجماهير بتعليقاته الأخيرة حول النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، في ظل التطورات المتعلقة بعقد الأخير مع الفريق”.

ومع اقتراب صلاح من توقيع عقد جديد مع ليفربول، “يبدو أن العلاقة بين الطرفين بدأت تشهد تحسنا ملحوظا بعد فترة من التوتر، وبدأت القصة عندما استبعد كاراجر محمد صلاح من قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، مفضلا عليه كول بالمر نجم تشيلسي”.

ردا على ذلك، أبدى صلاح سخرية واضحة خلال مقابلة صحفية عندما سُئل إن كان يعتبر نفسه أفضل جناح في العالم حاليا، قائلا: “لا.. لأن كاراجر قال إنني لاعب عادي!”.

هذا السجال أثار تساؤلات “حول طبيعة العلاقة بين اللاعب وأسطورة الريدز، خاصة مع اقتراب نهاية عقد صلاح الحالي ودخوله الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع مع أي ناد آخر”.

في تصريحاته الأخيرة، عبر جيمي كاراجر عن رأيه بشأن كيفية تعامل صلاح مع قضية عقده الجديد، حيث قال: “من الواضح أنها فترة حاسمة للغاية بالنسبة للنجمين، محمد صلاح وترينت ألكسندر-أرنولد، ولكنني أود الإشادة بفيرجيل فان دايك. لقد ظهر كقائد حقيقي في طريقة تعامله مع هذا الأمر”.

وأضاف كاراجر: “عندما طُرحت أسئلة على فان دايك، كان هدفه واضحا وهو الفوز بالدوري والمساهمة بأقصى جهد ممكن لصالح ليفربول. أعتقد أن الاثنين الآخرين يمكنهما النظر إلى فيرجيل وتعلم كيفية التعامل مع الضغوط بطريقة أكثر هدوءا”.

ولم يتأخر صلاح في الرد، حيث أعاد نشر فيديو يوثق تعليقات كاراجر، معلقا عليها بعبارة طريفة: “بدأت أعتقد أنكم مهووسون بي”، هذه الخطوة أظهرت جانبا من شخصية صلاح المرحة وقدرته على التعامل مع الانتقادات بروح إيجابية.

ومع تزايد التقارير حول قرب صلاح من التوصل إلى اتفاق مع ليفربول لتجديد عقده، “شارك جيمي كاراجر تعليقا مقتضبا عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”، ردا على صورتين نشرهما صلاح، الأولى كانت صورة للاعب أثناء التمرين، بينما الثانية نشرها نادي ليفربول تظهر صلاح عاري الصدر مع رمز التاج”.

ووفقا للتقارير الحديثة من الإعلامي الشهير فابريزيو رومانو، “فإن محمد صلاح قريب من توقيع عقد جديد مع ليفربول، حيث وصلت المفاوضات إلى مراحلها النهائية”.

وأكد رومانو “أن النادي واثق من إتمام الاتفاق قريبا، مشيرا إلى أن فيرجيل فان دايك أيضا في طريقه لتجديد عقده بعد إحراز تقدم إيجابي في المفاوضات”.