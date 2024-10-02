أنباء عن اختطاف السفير الاسرائيلي في قبرص وهجوم على سفارة كوبنهاغن

ذكرت وكالة “رويترز، أنه “تم اختطاف السفير الاسرائيلي في قبرص أورن أونليك، اليوم الأربعاء، مع اثنين من مرافقيه، عند الساحل، وانقطع الاتصال بهما منذ ساعات”.

وقالت إنه “تم اقتيادهم لجهة مجهولة، وأكد البوليس القبرصي، “صحة الخبر”، مشيرا إلى أن “البحث والتحري جاري عنهم”.

وفي وقت لاحق، “نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية اختطاف السفير الإسرائيلي ومرافقيه في قبرص”.

كما خرج السفير أورن أونليك في مقطع فيديو عبر حسابه على منصة “إكس” أكد فيه عدم صحة الخبر، وقال “أسمع أن بعض الأخبار الكاذبة تنتشر عني. أؤكد لكم أنني بخير، يبدو أن شخصا ما توصل إلى طريقة مبتكرة للغاية لجعل العالم كله يتصل بي ويرسل لي رسالة نصية ويتمنى لي سنة يهودية جديدة سعيدة”.

I am hearing that some fake news about me circulating. Let me assure you I am fine. It seems that someone came up with a very creative way to make the whole world call me and text me and wish me a happy new Jewish year! pic.twitter.com/pPcVSOs3XS — Oren Anolik 🇮🇱 (@OrenAnolik) October 2, 2024

في السياق، وقع تفجيران قرب سفارة إسرائيل في كوبنهاغن عاصمة الدنمارك.

وقالت الشرطة الدنماركية، “إنها تحقق في انفجارين وقعا في محيط السفارة الإسرائيلية في الضواحي الشمالية لكوبنهاغن”، مشيرة إلى أن “أحدا لم يصب بأذى، ونحن نجري تحقيقات أولية في مكان الحادث”،

وأضافوا أنه “يتم التحقيق في احتمال وجود صلة بين التفجيرين والسفارة الإسرائيلية الموجودة في المنطقة”.