أنباء عن اعتقال الاكاديمي أسامة خير الله على خلفية انتقاد قرارات عقيلة صالح

أفاد شهود عيان في مدينة بنغازي، باعتقال عضو هيئة التدريس بجامعة ‎بنغازي فرع ‎المرج، أسامة خيرالله، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة.

وكان خيرالله انتقد قرار “عقيلة صالح” بفرض ضربية على النقد الأجنبي، وطالب في آخر منشور كتبه على حسابه بموقع التوصل الاجتماعي “فيس بوك” بضرورة ترتيب لقاء مع “عقيلة” لفهم خلفيات القرار.

وتوقع خير الله رفع الدعم عن المحروقات قريبا ربطا بالإجراءات الحكومية الحالية وقال في منشور على موقعه الشخصي “رفع الدعم على المحروقات قريبا ، لأن قرار زيادة الضريبة على الدولار ما هو إلا بالون اختبار” مضيف ” لازالت هناك امكانية لوقف هذا العبث بتضامن ابناء الشعب”.

وفي منشور آخر قال خير الله ابدى استعداده لقيادة عصيان مدني ضد الثقرارات الحكومية وقال “انا مع العصيان المدني ، واذا تم تشكيل قيادة لإعلان العصيان المدني فانا مستعد للعمل”.