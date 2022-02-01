أنباء عن انقلاب عسكري في غينيا بيساو

شهدت عاصمة غينيا بيساو، مساء اليوم الثلاثاء، إطلاق نار كثيف وقع بالقرب من مقر الحكومة، وسط انتشار لعناصر الجيس، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وذكرت “فرانس برس”، أن دوي إطلاق نار متواصل سُمِع يوم الثلاثاء بالقرب من مقر الحكومة في بيساو، عاصمة دولة غينيا بيساو الواقعة في غرب إفريقيا.

وأشارت الوكالة إلى أن رجالا مدججين بالسلاح أحاطوا بقصر الحكومة، حيث يُعتقد أن الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو ذهب لحضور اجتماع لمجلس الوزراء، لافتة إلى أن العاصمة شهدت ارتباكا بعد إطلاق للنار بالقرب من مؤسسات الدولة.

وأكدت “فرانس برس” أن الجلسة الوزارية التي جمعت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نونو جوميز نبيام، وبقية أعضاء الحكومة، انقطعت.

وأوضحت أنه ومنذ انتشار الخبر حدث تدافع في وسط المدينة، فيما أغلقت المدارس أبوابها وعاد التلاميذ إلى منازلهم.

كما شهدت العاصمة، تحركات عسكرية، وتم نشر أطواق مسلحة حول بعض المباني الرسمية،وفي الوقت الحالي لا تُعرف نوايا المهاجمين، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.

يُشار إلى أن غينيا بيساو التي كانت مستعمرة برتغالية سابقاً، شهدت 4 انقلابات عسكرية منذ حصولها على الاستقلال في عام 1974، كان آخرها في عام 2012.