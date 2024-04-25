أنباء عن تأجيل «كأس أمم إفريقيا 2025» في المغرب

ذكرت مصادر إعلامية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، يتجه إلى تأجيل نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 لموعد لاحق.

وقال الصحفي ميكي جونيور، حسب موقع “البطولة” المغربي، “إن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي سيعقد جلسة عمل خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل تحديد الموعد النهائي لكأس أمم إفريقيا 2025”.

وأضاف الموقع، أن “كل المؤشرات تؤكد أن البطولة سيتم ترحيلها لبداية العام 2026 لتقام في فصل الشتاء، كما كان عليه الحال في النسختين الأخيرتين بالكاميرون وكوت ديفوار على الترتيب”.

فيما أكدت مصادر عدة، أن “هذا التأجيل الجديد يأتي بسبب إجراء منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في صيف العام المقبل”.

يذكر أنه كان من المنتظر أن تقام نهائيات النسخة الـ35 من مسابقة كأس أمم إفريقيا صيف عام 2025، وستكون إفريقيا ممثلة بـ4 أندية من بينها الأهلي المصري والوداد المغربي خلال مونديال الأندية، كما تضم معظم الفرق الأوروبية بشكل خاص في صفوفها نجوما من القارة السمراء.