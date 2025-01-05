أنباء عن وقوع قتلى.. الانفجارات تدوّي في إسرائيل جرّاء الصواريخ اليمنية

دوّت انفجارات متتالية وسط إسرائيل، وسط ورود أنباء عن وقوع قتلى وإصابات، جراء صواريخ أطلقت من اليمن.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، قال الجيش الإسرائيلي “إنه اعترض صاروخا واحدا أطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء”.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن “صفارات الإنذار دوت قرب الخضيرة جنوب حيفا شمال إسرائيل”.

ووفق ما تداولت “وسائل التواصل الاجتماعي، فهناك أنباء عن سقوط قتلى نتيجة حوادث سير مرتبطة بدوي صفارات الإنذار وأصوات الانفجارات، كما رصد مقطع فيديو متداول، محاولات اعتراض صاروخ انطلاق من اليمن في سماء مستوطنة “بيت شيمش” جنوب القدس”.

في المقابل، أشارت وسائل إعلام يمنية إلى أن “غارات جوية استهدفت مدينة صعدة شمالي اليمن”.

وأعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، “اليوم الاحد، مهاجمة محطة كهرباء في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي”.

وقال المتحدث العسكري باسم “أنصار الله”، العميد يحيى سريع، في بيان: “نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية، استهدفت محطةَ الكهرباء “أوروت رابين” التابعةَ للعدوّ الإسرائيلي جنوبي منطقة حيفا المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع ” فلسطين2″، وأشار إلى أن “العملية قد حققتِ هدفَها بنجاح”.

هذا “وتواصل جماعة “أنصار الله-الحوثيون” اليمنية عملياتها العسكرية ضد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية دعما للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بينما تشن واشنطن وإسرائيل غارات على مناطق سيطرتها في اليمن.