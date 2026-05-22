«أنت مو بياع بسكويت.. أنت بطل».. كيف غيّر الشامي حياة طفلٍ سوري خلال أيام؟

تحولت قصة الطفل السوري أحمد، الذي ظهر في مقطع مصوّر داخل شوارع دمشق وهو يبيع علب البسكويت لمساعدة أسرته، إلى موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لاقت رسالته الإنسانية صدى كبيرًا لدى المتابعين.

وظهر الطفل، البالغ من العمر 15 عامًا، وهو يتحدث بعفوية مؤثرة عن عمله اليومي لمساندة عائلته في مواجهة ضغوط الحياة وتكاليف الإيجار، مؤكدًا أنه يتحمل المسؤولية لتخفيف العبء عن والدته.

وانتشر الفيديو بشكل واسع، ما دفع الفنان السوري الشامي إلى إعادة نشره عبر حسابه على “إنستغرام”، معبرًا عن تأثره الشديد بالقصة، حيث كتب: “أنت مو بياع بسكويت… أنت بطل، وبكيتني”.

ولم يقتصر تفاعل الفنان على الرسائل العاطفية، إذ أعلن لاحقًا تكفله الكامل بشراء منزل لعائلة الطفل قبل حلول عيد الأضحى 2026، في مبادرة إنسانية لاقت إشادة واسعة من الجمهور.

وقال الشامي في رسالة أخرى: “وحياة عيونك… ما رح يجي العيد غير ببيت ملكك، وما بقى تفكر بالإيجار بحياتك”، مؤكدًا عزمه على إنهاء معاناة الأسرة مع السكن.

وبحسب ما تم تداوله، بدأ الفنان بالفعل التواصل مع الطفل ووالدته، قبل أن يعلن إتمام إجراءات شراء المنزل وتوفير السكن للعائلة، في خطوة اعتبرها كثيرون نقطة تحول في حياة الطفل.

من جانبه، عبّر أحمد عن امتنانه لهذه المبادرة بكلمات مؤثرة، مشيرًا إلى أن أكثر ما أثر فيه ليس المنزل فقط، بل أسلوب التعامل الذي منحه شعورًا بالاحترام والقيمة.

وقال الطفل: “الناس كانوا ينادوني يا صبي… أما هو أول شخص قلي: يا بطل”.

وردّ الفنان الشامي على ذلك قائلاً: “من اليوم اسمك أحمد البطل”، في لحظة لاقت تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين.

وتحولت القصة إلى نموذج إنساني لافت يعكس تأثير المبادرات الفردية في تغيير حياة أشخاص يعيشون ظروفًا صعبة، وسط إشادة واسعة بما وصفه متابعون بـ“جبر الخواطر”.